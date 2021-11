Fábio Vieira lembra dia em que o FC Porto conquistou a Youth League: "É este o jogo"

No dia 29 de abril de 2019, os sub-19 do FC Porto conquistaram a UEFA Youth League. Fábio Vieira, que agora renovou contrato com os dragões, fez parte dessa equipa.

Conquista da UEFA Youth League em 2018/19: "Encarámos isso desde início, porque sentíamos que tínhamos uma grande equipa e que podíamos ganhar. É óbvio que as outras equipas também eram muito fortes, eram de topo mundial, assim como nós, mas tínhamos noção que, com os jogadores que tínhamos, da forma como estávamos a jogar, podíamos chegar muito longe nessa competição. Passámos a fase de grupos e a partir daí as coisas poderiam começar a complicar, porque apanhámos grandes equipas. Lembro-me que eliminámos o Tottenham e o Midtjylland e depois fomos para a final four, em que defrontamos o Hoffenheim, e quando chegamos à final pensamos: 'É este o jogo'. Era o último jogo, hoje decide-se se somos campeões ou não de uma coisa que queríamos muito. E conseguimos ganhar, ficámos muito felizes por termos sido os primeiros dessa equipa a tê-la ganho."

O que distinguia essa equipa? "Tínhamos jogadores com muita qualidade, boa relação com a bola e que se entrosavam bem. Muitos jogadores vinham de jogar juntos muito tempo na formação e isso também é fundamental numa equipa para jogarmos bom futebol. E lá está: conseguimos ganhar, fomos uma grande equipa durante todo o torneio e fomos felizes."