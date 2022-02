Fábio Vieira explica escolha pelo FC Porto: "Não pensei duas vezes"

O médio Fábio Vieira deu uma entrevista à Revista Dragões em que abordou a chegada ao clube, ainda durante a formação, e a escalada até à equipa principal.

Trocar o Feirense pelo FC Porto na formação: "Foi fácil, ainda que numa primeira fase o FC Porto não fosse um dos clubes que estava em contacto com os meus pais. Eram outros dois clubes portugueses, mas assim que chegou o FC Porto não pensei duas vezes e não hesitei junto do meu pai, pois queria muito vir para o FC Porto. Tinha oito anos. Era mais fácil. Era mais fácil para mim e também para os meus pais, pois ir para outro clube implicaria sair da minha zona. Era muito miúdo e os meus pais ainda não tinham possibilidades para me acompanhar de forma tão frequente. Como era mais perto e como era o FC Porto, um clube gigante, não tive dúvidas."

Recordações do primeiro treino com as cores do clube: "Confesso que não me lembro do primeiro dia, mas lembro-me de muitos treinos que fiz com nove e 10 anos na Constituição, onde havia vários torneios internos. São momentos dos quais me

lembro perfeitamente."

Final da UEFA Youth League, contra o Chelsea, será sempre um dos jogos mais inesquecíveis da carreira? "Vai ser, sem dúvida, pois foi a primeira final europeia que ganhei. Já estive noutras duas, que perdi, mas essa ganhei e, sendo pelo FC Porto, uma competição que nunca ninguém tinha ganho em Portugal, foi muito importante para mim e para o clube. Ficámos muito contentes."

O segredo daquela equipa: "Sentíamos que podíamos fazer coisas muito positivas com a equipa que tínhamos. Nesse ano tínhamos uma equipa muito boa, nomeadamente no que diz respeito à qualidade individual de cada um. A partir daí, a qualidade coletiva vinha ao de cima. Conseguimos agregar tudo isso, unimo-nos muito e conseguimos um feito que

foi histórico para todos nós."

Passagem pela equipa B do FC Porto: "Sabia que tinha de passar pela equipa B antes de chegar à equipa principal e que essa

era uma etapa importante para mim, pois ainda tinha que crescer em muitos aspetos. Ainda hoje continuo a crescer, mas era preciso passar aquele tempo na equipa B para depois transitar para a equipa principal, que era o meu grande objetivo. Felizmente consegui, soube esperar, soube aproveitar as oportunidades e aqui estou muito contente."

Muitos jogadores da formação na equipa principal: "Sem dúvida! Temos uma formação muito boa e miúdos com muitas capacidades, algo que se tem evidenciado nos últimos anos com a quantidade de jovens que chegam à equipa principal do FC Porto e que conseguem manter-se lá. É muito difícil, mas é fruto da nossa qualidade e do bom trabalho que o FC Porto está a fazer."