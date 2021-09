Fábio Vieira entra em lote reduzido e é o maestro mais precoce do século

Desde que há registos, nos últimos 25 anos, Fábio Vieira é o mais novo a acumular três assistências num jogo.

Com três assistências frente ao Moreirense, Fábio Vieira alcançou uma marca difícil de igualar, mas registou-a com um toque diferenciado: é o mais jovem jogador do FC Porto a consegui-lo, pelo menos desde que há registos, ou seja, nos últimos 25 anos.

No domingo passado, o médio de 21 anos entrou para uma lista pouco extensa, o que atesta a raridade de assistir três vezes em 90 minutos, mas na qual sobressai o nome de Drulovic.