Fábio Vieira elogiado por Taremi: "Fiz três assistências como outros fizeram dois golos"

Declarações de Fábio Vieira no final do FC Porto-Moreirense (5-0) na sexta jornada da Liga Bwin

Com três assistências, Fábio Vieira recebeu o prémio "Mérito Valores Porto" do clube azul branco e explicou o que foi, para si, a "chave" do triunfo. "Paciência com bola. Na segunda parte, acelerámos e conseguimos fazer mais golos. Tínhamos de procurar muitos espaços, eles não existiam porque o Moreirense defendeu com muita gente, mas cabia a nós assumir as despesas do jogo", descreveu o médio, que assinalou uma "completa mudança de atitude na segunda parte", depois de um primeiro tempo "não tão fácil".

Depois de ter sido considerado por Taremi como o melhor em campo, o internacional sub-21 distribuiu méritos pelos companheiros: "Este prémio tem muito significado para mim, mas sem os meus colegas não era possível. Fiz três assistências como outros fizeram dois golos."