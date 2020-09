Fábio Vieira é o Atleta Jovem do Ano do FC Porto: "Vou dormir com este dragão"

Fábio Vieira na noite de festa do conquista do título no dia 21 de julho

Médio de 20 anos agradeceu a Sérgio Conceição e aos pais e disse que sonhava com a conquista do Dragão de Ouro

Fábio Vieira, médio do FC Porto, foi esta segunda-feira galardoado com o Dragão de Ouro de Atleta Jovem do Ano.

O médio de 20 anos que na época passada contribuiu para o título com oito jogos e dois golos depois de ter brilhado na equipa B recebeu a distinção das mãos de Pinto da Costa, no relvado do Estádio do Dragão.

"Chegar aqui foi difícil, queria agradecer ao presidente a atribuição do prémio", começou por dizer Fábio Vieira. "Sonhava que poderia vir a conquistar o Dragão de Ouro e quero agradecer ao míster Sérgio Conceição por ter apostado em mim e também quero agradecer aos meus pais", acrescentou.

"Consegui uma coisa que queria há muito tempo, poder jogar neste estádio. Tem um significado muito especial. Este dragão vai ficar no meu quarto e vou dormir com ele", confidenciou o jogador que esta época entrou nos últimos minutos dos jogos com o Braga e com o Boavista.