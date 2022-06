Fábio Vieira define-se como jogador e admite que tem um ponto a melhorar

Declarações de Fábio Vieira reproduzidas pelo Arsenal no dia em que o clube londrino oficializou a contratação do ex-FC Porto.

Primeiras sensações: "Estou emocionado, claro. É um passo importante na minha carreira. O Arsenal é um clube enorme e histórico. Estou muito feliz por estar aqui na minha nova casa."

O processo de transferência: "Sem dúvida que foi um processo rápido. Foi algo que me atraiu. Conhecer as pessoas no clube foi muito positivo para mim. Estou a adorar e estou aqui para dar tudo de mim."

Tomada de decisão: "Como eu disse, o Arsenal é um clube inglês histórico. É um dos maiores clubes do Mundo. Todos sabem que o Arsenal é uma equipa fantástica. Esse foi um dos principais fatores que me levaram a escolher o Arsenal. Gosto muito da forma como a equipa joga e mal posso esperar para começar."

Mikel Arteta: "Ainda não o conheci pessoalmente, mas já falei com ele. Ele disse que mal podia esperar para começar a trabalhar comigo e conhecer-me."

Estilo de jogo: "Sou um jogador de ataque que procura encontrar espaço entre as linhas para poder finalizar jogadas com assistências ou marcando golos. Acho que esses são os principais atributos que os adeptos do Arsenal podem esperar de mim. Sempre darei tudo de mim. Os meus pontos fortes são a minha capacidade de passe e remate. Acho que esses são meus principais pontos fortes. Quanto ao que eu preciso trabalhar, diria que o lado físico do meu jogo."

Golo favorito? "Não, não tenho um golo favorito. Os meus três anos no FC Porto foram muito importantes para mim. As pessoas sabem que é o meu clube, então todos foram importantes.

Nuno Tavares: "Tive a oportunidade de falar com ele. Ele contou-me um pouco sobre o clube. Há pessoas fantásticas aqui que me ajudaram com tudo o que eu precisava, o que é fundamental."

Fora do relvado: "Sou um pessoa que gosta de casa. Gosto de ficar em casa e não gosto de sair. Prefiro relaxar em casa com minha namorada."

Nova cidade: "Ainda não tive a oportunidade de conhecer Londres. Mal posso esperar por isso e começar a nova temporada aqui. Com certeza vou arranjar coisas para fazer, curtir e passar o tempo. Sinto que é o passo certo na minha carreira. Acho que vai ser muito bom para mim e não me arrependo disso. Estou emocionado por estar aqui."

Ambições: "Espero que possamos alcançar os objetivos que foram traçados para a temporada. Todos temos que estar aqui uns pelos outros e ajudar o clube a alcançá-los."