Jovem jogador do FC Porto bisou em poucos minutos, aos 38' e aos 41', deixando o FC Porto com vantagem de dois golos na receção ao Santa Clara, ainda antes do intervalo. Veja os golos, no "tweet" abaixo:

Leia também Benfica Klopp: "O Luis Díaz tentou, mas não percebemos uma palavra..." Jurgen Klopp fez a antevisão ao jogo com o Benfica, da primeira mão dos quartos de final da Champions, com início às 20h00 de terça-feira.