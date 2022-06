Fábio Vieira: "Arsenal é uma equipa que eu sempre admirei pela forma como joga"

Fábio Vieira com a camisola do Arsenal

Fábio Vieira foi esta terça-feira oficializado como reforço do Arsenal. Nas primeiras palavras reproduzidas pelos gunners, o internacional sub-21 português destacou o orgulho por ter a oportunidade de representar o emblema inglês.

"Eu nasci perto do Porto. Joguei no FC Porto desde os meus oito anos de idade. O Arsenal é uma equipa que eu sempre admirei pela forma como joga. Há vários jogadores que foram lá passando e dos quais me recordo bem, como o Bergkamp, Fàbregas, Cazorla, o Thierry Henry. E ser um clube como o Arsenal, que é um clube histórico, com uma grande dimensão. Estou muito feliz por estar aqui. E não podia estar mais orgulhoso", afirmou Fábio Vieira.

Numa "storie" do Instagram, Fábio Vieira publicou um vídeo com o primeiro golo apontado na primeira equipa do FC Porto, frente ao Belenenses, de livre direto. "Obrigado", pode ler-se. Um momento que o FC Porto também partilhou em vídeo nas redes sociais, com uma mensagem de despedida.