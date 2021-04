Fábio Vieira, a vitória frente ao Santa Clara e o Chelsea à porta: "Vai ser um grande jogo"

Fábio Vieira elogiou a qualidade do Santa Clara e destacou a forma como o FC Porto agarrou o triunfo.

Juntamente com Corona, Fábio Vieira foi uma das primeiras opções de recurso lançadas por Sérgio Conceição a partir do banco, na tentativa de desfazer o empate que persistia frente ao Santa Clara. "Estes são três pontos muito importantes para o FC Porto", disse a abrir o médio, nada surpreendido com o rendimento apresentado pela equipa açoriana. "Estávamos avisados para um jogo difícil. O Santa Clara tem bons jogadores e uma boa equipa. Quero realçar o espírito da nossa equipa, porque acreditou até ao fim do jogo que seria possível chegar à vitória. Temos um grupo forte. Somámos mais três pontos, muito importantes para os nossos objetivos", analisou, ele que voltou às opções de Conceição, uma vez que não jogava pela equipa principal desde 13 de fevereiro, altura em que saiu ao intervalo do jogo com o Boavista.

O médio, que somou o 22º jogo da temporada na equipa, aludiu ainda às dificuldades sentidas pelo grupo para preparar convenientemente a receção ao Santa Clara. De resto, Fábio Vieira foi um dos jogadores que esteve ausente do Olival por vários dias, no caso devido aos compromissos da seleção portuguesa de sub-21. "Tivemos pouco tempo para preparar este jogo devido às seleções. Quando os jogadores regressaram, trabalharam dois dias. Mesmo assim, confiámos no nosso trabalho, na equipa e na qualidade do grupo. Ganhar nos descontos fez realçar o espírito da equipa".

Ultrapassado o Santa Clara, o FC Porto vira baterias para a Champions. "Foram três pontos muito importantes para o nosso principal objetivo, o campeonato. Vamos pensar agora no Chelsea; vai ser um grande jogo, contra uma grande equipa. Vamos dar o melhor para tentar ganhar", finalizou.