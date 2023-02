Fábio Veríssimo confirmou ter sido substituído por falecimento do avô

Em causa o processo movido pelo FC Porto a Pedro Guerra, que afirmara que Fábio Veríssimo tinha sido substituído num jogo por interferência direta dos dragões.

Além de Pinto da Costa, também Carlos Xistra, Fábio Veríssimo e presidente do Conselho de arbitragem foram ouvidos na manhã desta segunda-feira no Tribunal do Bolhão, no âmbito do processo movido pelo FC Porto contra Pedro Guerra.

Em causa declarações do comentador num programa de televisão em 2018, nas quais afirmou que a substituição do árbitro Fábio Veríssimo por Carlos Xistra, antes de um jogo entre Belenenses e FC Porto, na época de 2018/19, aconteceu por interferência direta dos portistas. Mais tarde, no programa "Prolongamento", da TVI 24, ficou provado que Fábio Veríssimo foi substituído devido à morte de um familiar próximo.

Esta segunda-feira, segundo o Porto Canal, Fábio Veríssimo confirmou em tribunal ter entrado em contacto com o presidente do Conselho de Arbitragem, José Fontelas Gomes, a comunicar o falecimento do avô.