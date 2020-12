Fábio Silva revela que jogador do FC Porto gostaria de ver na Premier League

Avançado de 18 anos foi o protagonista de uma sessão de perguntas e respostas levada a cabo pelos Wolves.

Foi no último verão que, com apenas 18 anos, Fábio Silva mudou-se de armas e bagagens para Inglaterra, para abraçar a primeira experiência fora do país como futebolista profissional.

O FC Porto encaixou 40 milhões de euros com a venda do jovem avançado ao Wolverhampton e o próprio Fábio sempre fez questão de sublinhar a forte ligação ao clube do coração, onde se formou.

Os antigos companheiros de equipa também não estão esquecidos e, numa sessão de perguntas e respostas promovida pelos Wolves e publicada nas plataformas de comunicação do clube, Fábio Silva revelou que atual jogador dos dragões gostaria de ver vingar na Premier League.

"O Jesús Corona, o meu amigo do FC Porto. Seria bom vê-lo na Premier League, é um excelente jogador e gostei muito de jogar com ele. Seria bom para a competição, ele dar-se-ia bem aqui", afiançou o jovem ponta de lança, que também elegeu o momento da carreira que gostaria de reviver:

"O meu primeiro golo pelo FC Porto no Estádio do Dragão, frente ao Famalicão", revelou Fábio Silva, recuando até ao dia 27 de outubro de 2019, quando os dragões bateram a equipa minhota por 3-0, com um dos golos a ser apontado pelo jogador formado no Olival.