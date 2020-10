Fábio Silva recorda gesto marcante de Sérgio Conceição

O avançado português lembrou o que disse o treinador do FC Porto após a final da Taça da Liga perdida com o Braga, em 2019/20.

Sérgio Conceição ficará para sempre marcado como o treinador que abriu as portas da equipa principal do FC Porto a Fábio Silva e, por esse motivo, nunca será esquecido pelo jovem avançado, agora nos Wolves.

Em entrevista à SIC, o ponta de lança de 18 anos elogiou o técnico dos dragões e destacou aquelas que considera serem as principais qualidades de Conceição.

"Sérgio Conceição vai ficar marcado como o treinador que me deu as oportunidades para bater os recordes que bati. (...) Toda a gente repara nas contratações que o Benfica está a fazer, mas ele tem exigência máxima com os jogadores, não está preocupado com as questões à parte e está focado naquilo que a equipa pode fazer, preocupa-se em manter a equipa unida", assinalou Fábio Silva, que lembrou ainda um gesto marcante do treinador após a final da Taça da Liga que o FC Porto perdeu frente ao Braga, por 1-0, na última época:

"O míster chegou ao balneário e disse que ainda íamos conquistar grandes feitos. Marcou-nos, porque é normal, depois de uma final perdida, ter o balneário em baixo", rematou Fábio Silva.