Fábio Silva reclama mais de 250 mil euros ao FC Porto e avança para tribunal

O agora jogador do Wolverhampton reclama uma verba relativa à renovação de contrato com os dragões, em 2019.

Segundo consta no portal Citius, Fábio Silva avançou com uma ação contra o FC Porto no Tribunal do Trabalho do Porto - Juízo 2, reclamando uma verba de 253.342,47 euros.

Em novembro de 2019, então com 17 anos e Dragão de Ouro para Atleta Revelação do Ano, o agora avançado do Wolverhampton fechou a renovação de contrato com o FC Porto e passava a ser detentor da maior cláusula de rescisão de sempre do futebol português: 125 milhões de euros. A duração do vínculo manteve-se inalterada (2022), até porque os regulamentos da FIFA só permitem que um jogador assine por mais do que três anos quando atingir a maioridade. O processo de renovação, segundo reclama agora o jogador, pressupunha o pagamento do valor acima referido.

Fábio Silva acabou transferido em 2020 para o Wolverhampton. A STV, empresa que representa o internacional sub-21 português, já havia reclamado o atraso no pagamento do valor da comissão (três milhões de euros).