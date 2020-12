Fábio Silva: "Podem sonhar com um regresso ao FC Porto"

ENTREVISTA - Fábio Silva falou com O JOGO sobre o ano que passou como profissional no FC Porto e sobre a mudança para Inglaterra, no último verão. No futuro, não descarta um regresso ao Dragão...

Avançado deteta várias semelhanças entre a sua saída e a de Rúben Neves e, tal como o companheiro de equipa, admite voltar ao clube do coração no futuro.

Rúben Neves também saiu muito novo do FC Porto...

-Sim e revejo-me um pouco nele, porque ele também chegou ao Wolverhampton numa situação parecida com a minha. O clube também estava a passar por algumas dificuldades e ele ajudou. O Rúben é cinco estrelas, muito divertido e também procura ajudar-me em alguns aspetos, mesmo não sendo da mesma posição. Recebeu-me muito bem.

O "até já" com que se despediu do FC Porto abre a porta a um regresso. Está nos seus planos?

-Se estiver, não é numa fase tão próxima. Nunca se sabe o que vai surgir na vida, mas não estou a pensar nisso agora. O FC Porto é os adeptos e aprendi a amar o clube por esse aspeto, porque, sempre que estava em campo, sentia muito o carinho deles. Mesmo agora, estando no Wolverhampton, recebo mensagens que me fazem ficar de coração cheio e sentir que ainda têm carinho por mim. Fiquei com uma ligação muito forte com eles e, por isso, mais tarde eles poderão sonhar com o meu regresso. Agora tenho o objetivo de alcançar outras coisas na minha carreira, mas, como se costuma dizer, um bom filho a casa torna. Por isso, pode ser que sim. E se acontecer, ficaria muito feliz, porque toda a gente sabe que é o clube que gosto e com o qual me identifico. Mesmo estando aqui, acompanho sempre. Mas estou numa nova etapa, com novos objetivos e agora é triunfar no Wolverhampton.

