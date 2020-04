Fábio Silva, o Tik-Tok e os melhores momentos no FC Porto: "Foi Incrível, incrível, incrível..."

Avançado do FC Porto em entrevista ao "Futbol Emotion PT".

Quarentena: "Tenho passado bem. Claro que é difícil, porque estamos sempre no mesmo sítio e fazemos muitas vezes a mesma coisa. Estou com a família, menos o meu irmão [Jorge Silva], que está em Itália. Ficamos preocupados com ele, porque lá as coisas estão pior. Não o deixaram vir para Portugal. Estou com pais e irmã. Mas falamos todos os dias. Acordo, tomo pequeno-almoço e depois depende do plano de treinos. Cumpro o plano que o FC Porto indica e faço umas brincadeiras com o meu pai ou irmão. Joguei teqball com o meu pai, agora anda tudo no Tik-Tok e faço com a minha irmã... O dia a dia dos jogadores é muito ocupado e esta quarentena serviu para tirarmos o melhor da nossa família. Nunca liguei aos trabalhos de casa da minha irmã e agora acompanho os estudos dela, vejo filmes e séries com a minha família".

Treinos em casa: "No meu caso, consigo fazer as coisas propostas. Mas o FC Porto esteve muito bem nesse aspeto, tem ajudado muito, esteve à grandeza do clube que é. Disponibilizou muitas coisas, trouxe coisas a casa, tentou que pareça o mais possível o Olival, tranquiliza-nos sabermos que temos o clube desse lado para ajudar. Mas, voltando, precisaremos de uma mini pré-época".

NÃO SAIA DE CASA, LEIA O JOGO NO E-PAPER. CUIDE DE SI, CUIDE DE TODOS

Melhor momento na equipa principal: "Tenho dois. O primeiro quando soube que ia fazer a pré-época com equipa principal. Isso marcou-me muito, porque trabalhei muito na formação para isso. E outro foi o primeiro golo na Liga, contra o Famalicão. Nunca me vou esquecer. Foi incrível, incrível, incrível...".

Autovaliação 2019/20: "Defino esta época como sendo de crescimento e evolução. Não sabia na pré-época que as coisas aconteceriam tão depressa. Estava no meio de jogadores que já ganharam tudo. Tive coisas muito positivas, até pela ajuda dos meus colegas, staff, treinadores, pessoas a ajudar. Foi muito positivo. E isto é muito diferente da formação. Na formação não ia a tantos registos como no futebol profissional".