Fábio Silva em exclusivo a O JOGO: "Ajudei o FC Porto num momento difícil"

ENTREVISTA - Fábio Silva diz que não teve tempo para deixar uma marca, mas orgulha-se do que a sua venda significou para o clube do coração.

O corte do cordão umbilical ao FC Porto não acabou com a ligação afetiva de Fábio Silva ao clube que diz ter no coração e, em entrevista a O JOGO, o avançado de 19 anos aborda a saída do Dragão, o momento atual da ex-equipa e nomeia o jogador que mais prazer lhe dá ver jogar. Os primeiros tempos no Wolverhampton, o sonho de ser um dos maiores do Mundo e o desejo de um dia falar com o ídolo (Cristiano Ronaldo) são outras confissões do jovem prodígio nesta conversa exclusiva.