Fábio Silva: "Dá para ver que no FC Porto gostavam de mim"

Em declarações à SportTV, Fábio Silva admitiu que não teve tempo de se despedir e deixou ainda uma mensagem para os antigos companheiros de equipa.

Transferência para o Wolverhampton: "Não tive a oportunidade de me despedir de ninguém, foi tudo muito rápido, mas quando puder voltar a Portugal quero ir ao centro de estágio para me despedir da malta e deixar uma palavra ao mister Sérgio Conceição".

Mensagem para os ex-companheiros: "Agradecer por tudo, pela forma como sempre me trataram. As mensagens que me deixaram marcaram-me, senti o carinho deles, dá para ver que gostavam de mim pela forma como me tratavam".

FC Porto: "Sempre a torcer, que possam repetir os feitos da época passada".