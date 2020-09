Fábio Silva: a mudança do Benfica para o FC Porto, os 125 milhões e ainda Ronaldo

Avançado recorda a decisão de deixar o Benfica para assinar pelo FC Porto. Cláusula de 125 milhões é motivo de orgulho.

A história de Fábio Silva tem suscitado um grande interesse por essa Europa fora e agora foi a vez da "Sport Bible", de Inglaterra, fazer uma grande reportagem à volta do avançado que considera ser o "sucessor de Cristiano Ronaldo" na Seleção Nacional.

Apelidado de "prodígio" e num texto carregado de elogios, Fábio Silva também contou a forma como decidiu trocar o Benfica pelo FC Porto em 2017, depois de ter feito o caminho inverso em 2015. "Na altura pensei que seria o melhor para mim, embora as coisas tenham corrido bem no Benfica, onde fui muito bem tratado durante os dois anos que lá passei. Mas acabei por seguir o meu coração e regressar ao meu clube. Adoro o FC Porto. Foi uma decisão que tomei com minha família e da qual não me arrependo", contou o avançado de 18 anos.

Naturalmente, boa parte da reportagem, assim como das declarações do avançado, foram relacionadas com o "orgulho" que diz sentir pela comparação que lhe é feita com Cristiano Ronaldo, tendo mesmo revelado que o compatriota já lhe enviou "algumas camisolas do Real Madrid, quando lá jogava, e mais recentemente da Juventus". "Seria fantástico jogar ao lado dele na Seleção", prosseguiu. Outro tema de conversa foi a sua atual cláusula de rescisão, de 125 milhões de euros. "Esse valor foi importante porque reforçou a confiança que o clube deposita em mim. Mas não estou preocupado com a cláusula, até porque estou ciente de que o futebol moderno vive disso. É algo que não me afeta ou preocupa. O meu único foco é trabalhar todos os dias para ser melhor e corresponder às expectativas que as pessoas depositam em mim", referiu.

Num tom mais descontraído, Fábio Silva falou ainda do facto de ser um considerado "craque" no jogo virtual Football Manager. "Toda a gente me diz isso. No jogo, sou um "miúdo maravilha"! É bom saber", brincou.