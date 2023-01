Fábio Cardoso voltou a testar as probabilidades: "Evoluiu e está confiante"

Central começou a época como quarto na hierarquia de centrais do FC Porto, mas tornou-se peça importante e já é o mais utilizado na posição.

Após uma época em que realizou 21 jogos oficiais e conquistou os primeiros títulos como jogador profissional (Campeonato e Taça de Portugal), Fábio Cardoso aperfeiçoou a arte de desafiar as probabilidades.

O central, de 28 anos, arrancou 2022/23 como quarto posicionado na hierarquia do eixo defensivo do FC Porto, atrás de Pepe, Marcano e do reforço David Carmo, mas, a partir de outubro - até então só tinha participado em duas partidas -, tornou-se numa pedra basilar do setor recuado dos dragões, passando, inclusive, a ser o jogador com mais minutos na posição: 1526".