Fábio Cardoso tinha a chave da defesa e chega ao clássico num pico de motivação

Fábio Cardoso tem aproveitado as oportunidades no FC Porto

Central do FC Porto leva cinco partidas disputadas na presente temporada (fez 21 em 2021/22). Com o número 2 no onze, os dragões encaixaram apenas um golo, ante o Estoril (1-1).

Fábio Cardoso vai chegar ao terceiro clássico com o Benfica, o clube onde se formou (e do qual saiu sem jogar pela equipa principal) no pico de forma.

Após iniciar a época no quarto patamar da hierarquia de centrais do FC Porto, foi subindo degraus e, quando Pepe se lesionou, já este mês, foi o escolhido para fazer dupla com David Carmo.