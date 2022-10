Fábio Cardoso: "Temos muita qualidade e jogadores de nível mundial"

Declarações de Fábio Cardoso à Eleven Sports depois do triunfo do FC Porto por 3-0 em casa do Leverkusen.

Coletivo: "Festejei efusivamente um corte que fiz, porque foi importante, mas não interessa o que cada um faz dentro do campo, mas sim o que a equipa faz coletivamente. Por isso é que saímos daqui com os três pontos. Esta é uma verdadeira família: quando temos de sofrer, sofremos juntos."

Qualidade: "Quando temos a bola e conseguimos jogar, somos muito perigosos. Já demonstrámos que temos muita qualidade e temos jogadores de nível mundial. Como equipa somos muito fortes. Isto é a Liga dos Campeões e uma equipa não consegue estar por cima durante os 90 minutos."

Futuro: "Na Liga dos Campeões temos de pensar jogo a jogo, porque todos os jogos são finais, e encaramos todos com a mesma seriedade. Agora temos de recuperar o mais rápido possível, porque daqui a dias temos o Anadia, outra final que queremos ganhar."