"Fábio Cardoso tem feito uma evolução fantástica no FC Porto"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o triunfo por 3-0 em Leverkusen.

Equilíbrio: "Nós temos esse equilíbrio. Não nos metemos em bicos de pés quando ganhamos e quando perdemos não metemos a cabeça em baixo. No geral, o comportamento foi muito bom, a estratégia foi respeitada pelos jogadores. Há muito trabalho no Olival. Foram 33 jovens que foram lançados por nós na Liga dos Campeões, mas não é para ficar bonito na fotografia, é porque merecem. Têm que atingir uma maturidade precoce e estes palcos fazem-lhes bem."

Exibições de Fábio Cardoso e David Carmo: "Como a equipa estiveram muito bem, fizeram o seu trabalho, aquilo que lhes foi pedido. Estiveram um bocadinho mais protegidos com o Zaidu por dentro e o Galeno, a fechar no seu flanco. O Fábio Cardoso tem feito uma evolução fantástica desde que chegou ao FC Porto, assim como o David Carmo. É preciso o seu tempo, são estes jogos que os fazem crescer em tudo aquilo que é a dimensão de um jogador. Estou obviamente contente com eles e com todos os jogadores da equipa que deram uma resposta absolutamente fantástica."