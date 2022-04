Fábio Cardoso surpreendeu clube de infância: "Para além de um grande atleta..."

Fábio Cardoso visitou a Academia do Águeda

Central do FC Porto visitou a Academia do Águeda, clube onde deu os primeiros toques na bola.

Através das redes sociais, a Academia do Recreio Desportivo de Águeda deu conta de uma visita especial: Fábio Cardoso, central do FC Porto, fez uma espécie de viagem ao passado, surpreendendo o clube onde deu os primeiros toques na bola, antes de passar para a formação do Benfica.

"Mas que bela surpresa... O nosso atleta Fábio Cardoso veio fazer-nos uma visita. Para além de um grande atleta, um grande ser humano, com uma humildade e simpatia contagiantes. Obrigado, Fábio, por levares o nome da Academia RDA a voos tão altos", assinalou o Águeda no Instagram.

De referir, ainda, que Cardoso não foi de mãos a abanar, oferecendo uma camisola autografada ao clube da terra que o viu crescer.