Fábio Cardoso: "Sabíamos bem o que o Benfica vinha cá fazer"

Declarações de Fábio Cardoso, defesa do FC Porto, ao Porto Canal, após a vitória na receção ao Benfica (3-0), esta quinta-feira, e o apuramento na Taça de Portugal.

Opinião do jogo: "Ficou complicada quando ficámos reduzidos a dez. Até lá estávamos a dominar o jogo e penso que podíamos estar a ganhar até por mais. Sabíamos bem o que o Benfica vinha cá fazer, sabíamos que tínhamos de ser iguais a nós próprios para vencermos o jogo e foi isso que fizemos. Depois, quando nos vimos reduzidos a 10, sabíamos que íamos passar mais um bocado de tempo a defender, mas também que se o fizéssemos bem e juntos, como uma verdadeira equipa que somos, acabaríamos por sair daqui com a vitória e foi isso que aconteceu, sem sofrer golos, o que é ótimo".

Entrada no jogo e atitude após a expulsão: "Foi uma entrada forte, à semelhança dos últimos jogos que temos vindo a fazer. É uma imagem de marca desta equipa, independentemente de estar um, dois ou três, queríamos mais. Sentíamos que estávamos bem no jogo, sabíamos que o que o míster nos tinha pedido estava a ser bem feito e queríamos continuar. É outra das características desta equipa, que quer sempre mais, dar boas respostas, marcar muitos golos e sofrer poucos. Sabíamos que com 10 seria mais difícil, mas que iríamos ter as nossas chances na mesma e mesmo assim penso que as melhores ocasiões da segunda parte são nossas".

Momento pessoal: "Sinto-me muito feliz. O Pepe é uma referência, uma lenda do FC Porto e do futebol português, mas também tenho de dar uma palavra ao Chancel [Mbemba] e ao Marcano, que são grandes centrais. Estou a competir com três grandes centrais, inclusive com o João Marcelo, que tem muito potencial. E é isso: é trabalhar. Sinto-me a evoluir muito, a aprender todos os dias e foi para isso que vim. Para ajudar e para crescer como jogador"