Fábio Cardoso revela a primeira conversa que teve com Sérgio Conceição

Central do FC Porto é o protagonista da mais recente edição da revista Dragões. Em entrevista, Fábio Cardoso fala de Sérgio Conceição, da vitória no Estádio da Luz e da dobradinha em 2021/22.

Primeira conversa com Sérgio Conceição: "Se bem me recordo, creio que tinha acabado de assinar o contrato com o FC Porto. Ligou-me, desejou-me boa sorte e disse para não me preocupar, porque vinha para um clube de topo. Disse-me também que aqui se trabalhava muito bem e que desconfiava que eu era desses que gostava de trabalhar, por outras palavras, claro."

Exigência de Conceição: "É diferente de todas as equipas técnicas que já apanhei na minha carreira, e algumas muito boas, mas é diferente. Ele tem uma exigência diária que nos obriga a querer ser melhores e a competir com nós próprios. Ele obriga-nos a trabalhar sempre no máximo e a desafiar os nossos limites. Com ele atingi um nível que, se calhar, há um ano e meio não pensava que conseguisse atingir."

Significado da camisola 2: "Responsabilidade. É um número que pessoalmente também me diz muito, pois é o número do dia do nascimento da minha filha. Sabia que era um número de muita responsabilidade no FC Porto e queria ter essa responsabilidade, queria dedicar-me, focar-me e dar o meu melhor. Queria deixar os adeptos orgulhosos e a mim próprio também. É um número histórico e fico muito feliz por o poder usar."

Dobradinha em 2021/22: "Era difícil pedir melhor, mas aqui quer-se sempre mais. Foi uma época muito feliz, mas o nosso plantel é tão ambicioso e quer tanto ganhar que, no final, sentimos que foi bom, mas que podíamos ter feito mais. Podíamos ter ido mais longe na Liga dos Campeões e na Liga Europa, tal como na Taça da Liga. É esse desejo de ganhar que tentamos demonstrar sempre que entramos em campo."

Vitória na Luz: "Recordo-me de tudo, mas conseguir precisar tudo é muito difícil, pois tudo aconteceu muito rápido. Foi um dia que passou demasiado rápido. Estava a aquecer quando o Zaidu marcou o golo e aí tivemos a certeza de que já estava praticamente feito. Foi incrível, a festa e a viagem. Foi realmente um dos dias mais felizes da minha vida."