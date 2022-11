Fábio Cardoso: os ídolos na vida e no desporto e ainda o objetivo da Seleção

Central do FC Porto é o protagonista da mais recente edição da revista Dragões.

Objetivo Seleção Nacional: "Não penso muito nisso. Mais do que um objetivo, é um sonho, pois penso que o ponto alto de qualquer jogador é poder representar a seleção. Claro que é um sonho meu, mas independentemente do que aconteça, vou estar sempre a apoiar a seleção. Não penso muito nisso, pois se estiver bem e a trabalhar bem, é algo que acontece com naturalidade. Se não acontecer, quero estar de consciência tranquila de que fiz tudo para lá chegar."

Ídolos: "Na vida é o meu pai. No desporto tenho várias, pois tento absorver o máximo possível daquelas pessoas que mais admiro e que fazem as coisas bem. A nível de jogadores, há um ex-jogador do FC Porto que sempre gostei muito pela forma como jogava e com a qual me identifico, que é o Ricardo Carvalho. Tive a oportunidade de trabalhar com o Bruno Alves e agora com o Pepe, que realmente são pessoas com uma ética de trabalho incrível. Foi e é um privilégio trabalhar e privar com eles."