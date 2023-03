Fábio Cardoso não treme e FC Porto só tem uma derrota com o central em campo

Camisola 2 voltou a mostrar contra o Inter que lida bem com provas de fogo. Lesão de Pepe atira-o a mais uma, em Braga. Depois de uma boa exibição nos "oitavos" da Champions, Cardoso prepara-se para ser titular pelo terceiro jogo consecutivo. Esta época, com ele em campo, o FC Porto só perdeu uma vez.

Após ter colmatado a ausência de Marcano, castigado, na receção ao Estoril, tudo parecia indicar que Fábio Cardoso voltaria à condição de suplente no jogo decisivo com o Inter, mas uma lesão de última hora de Pepe manteve o camisola 2 no onze do FC Porto. Um cenário que, perante nova indisponibilidade do capitão, vai repetir-se hoje (18h00), contra o Braga, lançando o ex-Santa Clara em nova prova de fogo. Algo que, a julgar pelos registos da presente época, não atemoriza o camisola 2.

Apesar de não ser indiscutível no eixo defensivo, Fábio foi titular em algumas das partidas mais exigentes dos dragões e passou com distinção em praticamente todas. O exemplo mais recente foi o embate de terça-feira com os "nerazzurri", na Liga dos Campeões, em que, apesar de não ter logrado a passagem aos quartos de final, Cardoso ajudou a manter a baliza de Diogo Costa intocada.