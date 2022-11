"Fábio Cardoso não fica em nada atrás do jovem agora chamado à Seleção"

Domingos Paciência, antigo internacional da Seleção Nacional e ex-jogador do FC Porto, defende que Fábio Cardoso merecia estar no Mundial'2022

Antigo internacional da Seleção Nacional e ex-jogador do FC Porto, Domingos Paciência, agora comentador do Porto Canal, considera que Fábio Cardoso foi injustiçado ao ficar de fora da convocatória de Portugal para o Mundial'2022.

"Acho que o Fábio Cardoso não fica em nada atrás ao jovem que foi agora chamado à Seleção Nacional. É um dos vários jogadores que tiveram um crescimento rápido", disse no canal de televisão.

"Considero mesmo que o Fábio Cardoso teve um crescimento brutal desde a época passada, um crescimento sustentado. Este ano está um central muito mais completo, estável, a dar segurança no quarteto defensivo. Por isso, na minha opinião, seria justo ser convocado para ir ao Mundial. É titular do FC Porto, o campeão nacional. Já que temos lá outro jogador com três meses de futebol e ainda não mostrou nada, seria um prémio justo para o Fábio por tudo o que tem feito no FC Porto", acrescentou o antigo central, Ricardo Silva, também no Porto Canal.