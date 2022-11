Fábio Cardoso não deixava Ronaldo cozinhar: "Ia ser muito saudável"

Rubrica "Eu + 4" teve o central Fábio Cardoso como protagonista. Metia o seu padrinho de casamento a mudar pneus

O defesa-central do FC Porto Fábio Cardoso foi o protagonista da rubrica "Eu + 4", dos meios oficiais do clube, e entre as suas escolhas há a curiosidade de não deixar ir para cozinha Cristiano Ronaldo e de colocar o padrinho de casamento, o guarda-redes Marco Pereira, a mudar pneus em caso de necessidade.

"Na baliza metia o Marco pereira, que jogou comigo no Santa Clara, é muito bom com os pés e meu padrinho de casamento. Na defesa o Ricardo Carvalho, agressivo mas elegante e inteligente, sabe ler o jogo e é importante para organizar. A médio o Zidane, personifica bem o que gosto de ver num jogador, com classe e elegância. No ataque o Ronaldo, preciso de golos e isso ele sabe fazer. O capitão seria entre mim e o Ricardo, vou dar ao Ricardo que tem mais experiência. Penálti dava ao Ronaldo, batia tudo o que fosse bola parada excetuando pontapé de baliza. Jogador-treinador? O Ricardo, é o que tem mais experiência", começou por dizer.

Depois, em caso de expulsão do guarda-redes, ia o próprio Fábio Cardoso para a baliza, assumindo a "culpa" pelas suas escolhas. E Cardoso ficaria também responsável pela música no balneário: "Metia eu, gosto de tudo, tenho estilo variado, ia agradar a todos."

"O Marco escolhia a cor do equipamento. E mudava ele o pneu [caso houvesse furo a caminho do estádio], gosta muito de carros, já me ajudou bastante com problemas pequenos, quando foi preciso mudar um pneu. Era o mais qualificado", juntou.

A fechar, quem fazia o jantar? "Todos menos o Ronaldo, ia ser muito saudável. Ia ser o Zidane, até agora só ia jogar, deixava-o cozinhar", completou.