Fábio Cardoso lembra: "A época perfeita seria ter ganho tudo"

Declarações do defesa do FC Porto, no final do encontro com o Braga (2-0), referente à final da Taça de Portugal

Taça e vitória no Jamor: "Foi uma caminhada boa que terminou da melhor maneira. Foi um bom jogo, fomos muito superiores e isso traduziu-se no resultado, ainda por cima sem sofrer golos. É continuar a trabalhar, isto só nos dá mais motivação para continuar a trabalhar para continuar a ganhar. Sabíamos que o Braga era uma grande equipa, mas conseguimos anulá-los ao máximo e foi um grande jogo de todos. Estamos todos de parabéns."

Agradecimento aos adeptos: "São essenciais, isto só se consegue com todos juntos. Os jogadores estão muito unidos com os adeptos, e eles sabem que são essenciais para nós. Desde a saída do Dragão que demonstraram esse apoio. Este título é deles."

Três títulos: "A época perfeita era ganhar as competições todas, não foi possível. Foi uma época boa, mas é uma época que nos faz querer trabalhar mais e melhor. Sabemos que temos uma grande equipa, com muita qualidade. A época perfeita seria ter ganho tudo."