Fábio Cardoso: jogar com Pepe, o lance com Baró e o histórico número 2

Defesa-central assinou pelo FC Porto até 2026.

Pepe: "Vai ser muito bom jogar com ele, mas também trabalhar com ele diariamente e conviver com ele. Vai ser muito bom, pois ele é um dos melhores centrais portugueses de sempre e vou poder aprender com ele. Ainda é um dos melhores centrais do mundo e é uma referência para mim, por isso vou tentar aprender o máximo possível. O FC Porto sempre teve grandes centrais na sua história e eu quero ser mais um."



Reencontro com o amigo Sérgio Oliveira: "É sempre bom voltar a ver um amigo. É um excelente jogador e uma pessoa de quem gosto muito, por isso vai ser muito bom reencontrá-lo."



Confiança de Pinto da Costa e Sérgio Conceição: "É um orgulho muito grande e vou corresponder, vou dar o meu máximo no dia a dia e tenho a certeza de que vamos ser muito felizes juntos."



O número 2 nas costas: "É uma grande responsabilidade neste clube, pois a camisola 2 já foi vestida pelo Jorge Costa, pelo João Pinto, pelo Bruno Alves... Sei que é uma grande responsabilidade, mas vou estar à altura. É também o dia de nascimento da minha filha, por isso foi quase uma escolha automática."

O famoso lance que originou uma lesão de Romário Baró: "Não sou conhecido por ser agressivo em demasia, mas levo isto muito a sério e dou sempre tudo, seja nos treinos ou nos jogos. Foi um lance em que não esperava que o Romário conseguisse chegar àquela bola, mas chegou primeiro e na altura não tive a noção da intensidade e da gravidade do toque. Só tive noção de tudo quando vi as imagens no balneário e fiz questão de esperar lá fora por ele para lhe pedir desculpa. Ficou tudo resolvido aí."