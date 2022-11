Fábio Cardoso: "Identifico-me muito com o clube, já sou um jogador à Porto"

Fábio Cardoso é o protagonista da mais recente edição da revista Dragões. Em entrevista, o central volta a afirmar que se identifica muito com o FC Porto, pois partilha da mesma mentalidade.

Ingresso no FC Porto: "Durante essas temporadas [Santa Clara] tive hipótese de ir para fora, e era algo bom financeiramente, mas desportivamente não era tão bom. Sabia e acreditava que tinha qualidade para jogar num grande. Queria aliar o lado financeiro ao lado desportivo e quando apareceu o FC Porto não hesitei".

Impressões do clube: "A intensidade, sem dúvida. Já sabia que o FC Porto era um clube grandíssimo, sou português e sou de Águeda, e sabia disso. Por dentro é ainda maior do que imaginava e está muito bem estruturado, mas o que mais me impressionou foi a intensidade dos treinos logo no início. Até me habituar foi difícil, porque realmente há uma diferença muito grande."

Relação com o FC Porto: "Identifico-me muito com o clube, com esta vontade que existe aqui de querer ser melhor. Há dias em que não vamos conseguir ser tão bons, mas há coisas que não podem faltar como a transpiração, a concentração, a vontade de ganhar, a raça e a atitude. São valores com os quais me identifico muito e aos quais o mister Sérgio Conceição dá importância, acredito eu. Ele passa isso para nós, essa forma de estar, não só no desporto, mas também na vida.

Da formação no Benfica ao ser "jogador à Porto": "Sinto-me um jogador à Porto, mas também sinto que posso melhorar e que há coisas que tenho de melhorar, mas estou a fazer por isso. Os melhores jogadores do mundo não são os que acertam sempre, são os que erram menos. Eu tento aprender com os meus erros e fazer sempre melhor. Essa é a mentalidade que tenho e que vou ter sempre, por isso sim, já sou um jogador à Porto."