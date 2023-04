Central reagiu nas redes sociais após o primeiro golo apontado no Dragão.

Titular no eixo defensivo ao lado de Marcano, Fábio Cardoso marcou o golo da vitória do FC Porto na receção ao Portimonense, jogo da ronda 26 do campeonato. Nas redes sociais, o central reagir à estreia a marcar no Dragão.

"Muito feliz pelo meu primeiro golo neste estádio, um sentimento indescritível. Obrigado dragões pelo apoio, sexta [em casa do Benfica] contamos com a vossa força!", pode ler-se no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fábio Cardoso (@fcardoso6)

Wendell foi um dos companheiros que reagiram à publicação, tendo sido dele a assistência para o golo de Fábio Cardoso. "Você é craque", escreveu. "Bela bola", respondeu o ex-jogador do Santa Clara.