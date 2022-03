Fábio Cardoso em exclusivo: "Um central à Porto tem de impor respeito"

ENTREVISTA, PARTE I - Em conversa com O JOGO, o central fala da adaptação ao FC Porto, dos conselhos que recebeu de Pepe e recorda a estreia, em cima da hora, com o Liverpool.

Aproveitando a pausa competitiva para os compromissos das seleções, Fábio Cardoso conversou com O JOGO sobre os primeiros meses no Dragão, onde demorou para somar os primeiros minutos.

O defesa recorda os momentos que antecederam a partida com o Liverpool, quando substituiu, em cima da hora, Pepe, uma das suas referências e "um dos maiores centrais portugueses de sempre", mas com quem ainda não fez parceria, curiosamente. A paixão de Sérgio Conceição pela vitória impressionou o ex-Santa Clara, que aponta a união do grupo e o facto de "não gostar de perder nem nos treinos" como segredos para a série de invencibilidade que leva e que vai procurar prolongar o máximo possível. As sete "finais" que faltam no campeonato, diz, são para ganhar.