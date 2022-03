Fábio Cardoso elogia Pepe e acrescenta: "Já o Bruno Alves tinha..."

Fábio Cardoso, entrevistado por O JOGO, destaca o papel de Pepe no FC Porto

Quando assinou pelo FC Porto, Fábio Cardoso assumiu que Pepe era uma referência, algo que não mudou, garante, agora que trabalha com o capitão portista diariamente. Pelo contrário. "É verdade que disse isso e também é verdade que o Pepe continua a ser um exemplo para mim. Aliás, ainda mais agora depois de o conhecer", atira o ex-Santa Clara. "É um dos melhores centrais portugueses de sempre, está no topo há muitos anos", acrescenta para justificar.

Nos últimos oito meses, Fábio Cardoso garante que aprendeu muito com o internacional português. "Tentei observar o que faz de bem para se manter, mesmo com a idade que tem [39 anos], a um nível físico muito bom, a recuperar sempre rápido", refere.

Um dos segredos prende-se com a "grande ética de trabalho" que tem. "Já o Bruno Alves tinha e é isso que tento adquirir ao máximo para melhorar o que já faço. Dentro de campo o Pepe também me ajuda muito, fala comigo, explica-me certas coisas que eu não fazia tão bem e agora estou bastante melhor", aponta, convencido de que "Pepe também aprende" consigo. "Aliás, aprendemos todos uns com os outros aqui dentro."