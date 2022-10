Fábio Cardoso: "É uma grande responsabilidade substituir o Pepe"

Declarações de Fábio Cardoso, central do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Club Brugge (quarta-feira, 17h45), em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Champions.

Defesa imbatível do Brugge: "É uma equipa muito competente, prova disso é que está apurada, nos dois jogos que fez em casa venceu. Olhámos, analisámos, a equipa técnica mostrou no que são bons, mas o importante é focarmo-nos em nós, para sairmos daqui com os três pontos, que é o que queremos."

Fase positiva da carreira e pré-convocatória para o Mundial: "Sim, tem sido uma fase boa. Olho para isso como uma fase em que ainda há muito espaço para melhorar. Acredito no trabalho e é isso que quero. Em relação ao Pepe, é uma grande responsabilidade substituí-lo. É um grande jogador, sabemos o que acrescenta à nossa equipa. Além da responsabilidade, é um grande orgulho."

Derrota na primeira volta: "Analisámos como fazemos sempre o que foi bem e mal feito. O que ficou mais saliente foi que a imagem deixada no primeiro jogo não é a nossa imagem. Temos de ser diferentes amanhã, temos de entrar com vontade de ganhar e competir. Temos muito talento individual e, principalmente, coletivo."

Yaremchuk titular: "Não sei se vai jogar, nem sei se eu vou jogar. Mas é fisicamente muito forte, tem qualidade. Não posso acrescentar muito mais, é o que todos veem. Tem qualidade, é poderoso, mas estamos prontos para qualquer um dos avançados deles e queremos dar uma boa resposta."