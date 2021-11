Fábio Cardoso e o jogo 150 na Liga: "Feliz por levar hoje o azul e branco no peito"

Fábio Cardoso, no FC Porto-V. Guimarães

Central atingiu marca redonda contra o Vitória de Guimarães

Titular no regresso do FC Porto ao campeonato, Fábio Cardoso cumpriu diante do Vitória de Guimarães um número mágico, o jogo 150 na Liga. Nas redes sociais, o central falou sobre a marca.

"150 jogos depois voltei à casa onde começou a minha caminhada na primeira liga. Feliz por levar hoje o azul e branco no peito, algo que me enche de orgulho o coração. Obrigado dragões pelo apoio incansável desde o primeiro minuto, que nos levou à vitória. Seguimos juntos", afirmou, na sua conta de twitter.

Depois de um início onde foi poucas vezes chamado, Fábio Cardoso está na fase de maior utilização desde que assinou pelo FC Porto. O central vai em três jogos consecutivos a ser aposta de Sérgio Conceição.