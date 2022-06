Fábio Cardoso é o futuro do FC Porto? Pepe não tem dúvidas na resposta

Entrevista de Pepe à revista "Dragões", onde o central portista aborda o passado, o presente e o futuro da passagem pela Invicta

Futuro do FC Porto passa por Fábio Cardoso? "Acho que sim. Passa por ele e por outros. É um jogador que demonstrou qualidade, já provou que está adaptado ao clube e conhece o futebol português. Acredito que esteja bem encaminhado."

Elogios a Sérgio Conceição: "O nosso mister... [pausa]. Não há palavras para descrever o nosso mister. Ele consegue fazer coisas extraordinárias. É uma pessoa que vive muito o futebol e que tem um conhecimento muito grande. Digo isto com muita pena, mas as pessoas aqui, em Portugal, só lhe vão dar valor quando ele sair de cá. Quando isso acontecer, vamos sentir todos muita falta dele e do que ele dá ao nosso campeonato. A exigência dele é tão grande que até eleva os níveis dos nossos adversários."

Futuro passa por ser treinador? "Não, só penso em jogar futebol. Nisso sou extremamente justo. Se pensasse em ser treinador, não estaria 100% focado em ser jogador. Enquanto estiver a jogar quero-me dedicar ao máximo e manter o respeito que tenho pela minha profissão."

Contrato até 2023 é para renovar? "Se estiver num nível bom para o clube... Costumo dizer que é dia a dia. Se estiver bem fisicamente e mantiver a mesma pujança, estou à disposição do clube para o que o presidente quiser. Se o contrato acabar e precisarem de mim, eu continuo a jogar sem contrato. Isso depende do presidente, está na mão dele e do treinador."