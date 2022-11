Fábio Cardoso e o exemplo de Pepe: "Ainda não lhe pedi diretamente..."

Central do FC Porto é o protagonista da mais recente edição da revista Dragões.

Concorrência com Pepe: "É um dos melhores centrais de sempre e tenho consciência disso. Como pessoa não o conhecia, mas surpreendeu-me bastante. Já sabia o que ele trabalha mesmo com 39 anos e depois de tudo o que já conquistou na carreira. Poder ter este exemplo, como outros como o Marcano e o Chancel [Mbemba], é incrível. É importante ter exemplos de alguém que não se contenta com tudo o que já conquistou e que continuar a trabalhar e a dedicar-se a 100 por cento. Desde que cheguei que tento aprender o máximo com cada um deles e, no caso específico do Pepe, tento absorver o máximo possível. Ouço todos os conselhos e olho para aquilo que faz. É um privilégio trabalhar com o Pepe."

Receita da longevidade de Pepe: "Ainda não lhe pedi diretamente, mas observo tudo o que ele faz e a forma como trabalha e como se cuida, os hábitos que tem. A ética de trabalho dele é realmente incrível. Ele ajuda-me a querer ser melhor todos os dias, a cuidar-me para não ter lesões e a ter uma boa alimentação, mas isso é fácil no FC Porto, pois temos um dos melhores nutricionistas do mundo. Só assim podemos chegar ao campo e dar o máximo sem outras preocupações."

Diferença de oito pontos para o Benfica: "Falta muito campeonato e ninguém é campeão tão cedo. Sabemos que já perdemos pontos que não devíamos ter perdido e sabemos o que faltou nesses jogos, mas vamos dar tudo. Normalmente cada jogo é como uma final para nós, porque no FC Porto é assim, mas a partir de agora ainda mais. Vamos fazer tudo para não perdermos mais pontos até ao final do campeonato e no fim fazem-se as contas, mas nós acreditamos."

Irregularidade nos resultados: "É a prova de que há dias que podem não correr tão bem e em que não há muita inspiração, mas não podemos perder nunca aquilo que nos caracteriza, que é a atitude, a vontade de ganhar, a competitividade e o espírito de equipa que temos. Se perdermos isto, mesmo a espaços, podemos já não conseguir ganhar os jogos e isso não pode acontecer."