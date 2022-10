Fábio Cardoso diz que faltou "atitude": "Nós fomos os grandes culpados"

Declarações de Fábio Cardoso, central do FC Porto, após o empate a um golo em casa do Santa Clara, na ronda 11 do campeonato.

O que falha após bom arranque: "Começámos bem, porque fizemos o golo cedo, mas a verdade é que podíamos ter fechado o jogo mais cedo. Não fechamos e deixámos o Santa Clara acreditar. Sem querer tirar-lhe mérito, também houve muito demérito nosso. Não foi o nosso melhor jogo em termos de tudo, principalmente de atitude. É pensar já no próximo jogo, para voltar às vitórias o mais rapidamente possível."

Adormecimento do jogo: "Sabíamos que o objetivo do Santa Clara era baixar o ritmo de jogo, manter o 1-0 o máximo de tempo possível para ir acreditando e para se ir mantendo no jogo. E nós fomos os grandes culpados. Apesar de não terem criado grande perigo na segunda parte, tirando um remate do Gabriel, a verdade é que não fechámos o jogo, metemo-nos a jeito e, num lance de bola parada, fizeram o empate."

Impacto da perda de pontos nas contas: "É jogo a jogo. Olhamos é para o próximo jogo. Fazemos contas é no fim. O importante agora é recuperar e trabalhar para isto não voltar a acontecer e voltarmos às vitórias o mais rápido possível."

Pior exibição que em Brugge: "Fica sempre um amargo [de boca] quando não se ganha, porque no FC Porto queremos ganhar sempre. Mas agora é olhar em frente, agarrarmo-nos ao que nos agarramos sempre, que é o trabalho, e nisso somos bons, porque trabalhamos bem e bastante. Vamos dar uma grande resposta."