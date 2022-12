Fábio Cardoso: "Devíamos fazer isto mais vezes, dá-lhes força a eles e a nós"

Sérgio Conceição, Fábio Cardoso e Taremi visitaram o Centro de Reabilitação do Norte

O treinador Sérgio Conceição e os jogadores Fábio Cardoso e Taremi estiveram esta segunda-feira no Centro de Reabilitação do Norte (CRN), dando seguimento ao objetivo do FC Porto associar-se a causas nobres, proporcionando ao mesmo tempos momentos de felicidade ao maior número de pessoas possível.

Durante a visita às instalações em Vila Nova de Gaia, o trio portista distribuiu autógrafos a funcionários, pacientes e respetivos familiares.

"É muito importante, não só para as crianças como também para nós. Devíamos fazer isto mais vezes, porque dá-lhes força a eles e dá-nos força a nós. É sempre bom conhecer a realidade e saber como podemos ajudar, porque temos todo o gosto em fazê-lo, em dar ânimo e força nos momentos bons e menos bons. São iniciativas muito positivas", disse Fábio Cardoso à comunicação do FC Porto.

"É importante sermos fortes, encarar a vida de forma positiva, termos noção de que há momentos menos bons mas que, com força, carinho, amizade, gestos destes e com a família tudo conseguimos ultrapassar. É essa a mensagem que quero transmitir", acrescentou o defesa-central.