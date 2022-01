Fábio Cardoso aprovado com distinção: a Seleção pode e deve estar atenta

Apenas dois golos sofridos nos últimos seis jogos que fez são prova de afirmação. A O JOGO, Jorge Andrade fala em "mérito próprio de um líder natural".

Substituir Pepe nunca seria missão fácil para qualquer jogador, mas Fábio Cardoso tem cumprido a missão com distinção ao longo do último mês.

O central, de 27 anos, só não participou em dois dos últimos oito jogos do FC Porto - a derrota com o Atlético de Madrid (1-3) e a vitória sobre o Rio Ave (1-0, na Taça da Liga) - e, nos seis em que atuou, os dragões venceram sempre, sofrendo apenas dois golos: um contra o V. Guimarães (de penálti), outro ante o Benfica, no campeonato.