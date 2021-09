Fábio Cardoso e a derrota do FC Porto: "É a Liga dos Campeões, os erros pagam-se caro"

Declarações de Fábio Cardoso, defesa do FC Porto, após a derrota na receção ao Liverpool (1-5) esta terça-feira, pela segunda jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

Estreia: "Claro que não, claro que não [estreia desejada]. Primeiro porque a minha estreia hoje foi sinal que o Pepe não estava bem e claro que isso não é uma estreia de sonho, entrar pela lesão do companheiro. Mas entrei concentrado e, eu a equipa, tentámos dar o nosso melhor. Infelizmente, não fomos capazes. Aquele golo no fim da primeira parte também não ajudou muito. A lesão do Otávio, muitas contrariedades... Mas isso não é desculpa. Tem muita coisa em aberto, ainda faltam quatro jogos e vamos dar tudo para conseguir o apuramento".

Erros justificam o marcador: "Claro que sim [pequenos erros]. isto é a Liga dos Campeões os erros pagam-se caro e por isso temos que olhar, olhar para a nossa equipa, olhar o que temos que melhorar e melhorar já no próximo jogo frente ao Milan".

Como reagir a esta derrota: "Com trabalho. Somos uma equipa de trabalho, que gosta de competir e queremos competir sempre e melhorar dia após dia. Vamos continuar a trabalhar, olhar para nós, ver como melhorar individualmente e como equipa".