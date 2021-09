Fábio Cardoso ainda sem minutos e em jogo de paciência

Fábio Cardoso atuou com o Lyon no jogo de apresentação

Central é o único reforço sem minutos "oficiais". Mas a partir de agora a densidade competitiva aumenta.

Dos cinco reforços do FC Porto para esta época, só um não atuou em jogos oficiais: Fábio Cardoso. Contratado ao Santa Clara por 2,2 M€, o central ainda não foi chamado por Sérgio Conceição e enfrenta uma espécie de jogo de paciência que lhe permita, no futuro, a entrada na equação do eixo defensivo.

A eventual necessidade de um período de adaptação só se justifica quando aplicada às ideias do treinador. Fábio, de 27 anos, está identificado com a realidade da I Liga e conhece a exigência de um clube grande. Porém, já se sabia que seria difícil competir por uma vaga no onze com Mbemba e Pepe. O congolês chegou a ser apontado à saída, mas acabou por permanecer, não sendo de esperar que perca estatuto aos olhos do treinador.

Contudo, o empréstimo de Diogo Leite ao Braga deixou Fábio Cardoso com maior margem de manobra. Após a pausa para jogos de seleções, o calendário portista vai começar a apertar: ao campeonato junta-se a Champions, o que gera maior carga competitiva. No final de outubro, após nova paragem internacional, a Taça da Liga também será preocupação, altura em que o palco deverá abrir-se para o ex-Santa Clara.