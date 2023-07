Fábio Cardoso acabou como capitão e já aponta "ao que aí vem"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Central do FC Porto foi capitão de equipa nos minutos finais do duelo com o Rayo Vallecano

O FC Porto empatou no sábado, 1-1, na receção ao Rayo Vallecano, numa partida que contou com Fábio Cardoso como capitão dos dragões na reta final.

Este domingo, através das redes sociais, o central deixou uma mensagem, na qual lamentou o resultado e deixou, em simultâneo, uma mensagem de esperança para o que se segue, já de olho na Supertaça.

"De volta a casa! Um sentimento sem igual, voltar a estar perto de todos vocês portistas, que nos apoiam sempre do início ao fim. Não foi o resultado que queríamos dar, mas estamos focados no que aí vem!", assinalou Fábio.