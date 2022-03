Fábio Cardoso: a rivalidade com Manafá e o passado no Benfica

Fábio Cardoso, entrevistado por O JOGO, destaca alguns dos jogadores do FC Porto

Fábio Cardoso entrou no Benfica com 13 anos e só deixou o emblema encarnado dez temporadas depois, já sénior, mas sem ter feito qualquer jogo pela equipa principal.

O passado no rival, porém, não foi tema quando chegou ao Dragão. Já a rivalidade com o vizinho Manafá não foi esquecida pelo central.

Fez a formação no Benfica e a ligação emocional ao agora rival é conhecida. Foi alvo de algumas brincadeiras nos primeiros dias de azul e branco?

-Não. A verdade é que não. Já conhecia a maioria do plantel, já privava com alguns e não houve qualquer tipo de brincadeira.

Com que colegas estabeleceu uma relação mais forte? Quem lhe dá mais conselhos e apoio?

-Com vários. Temos um grupo muito bom, o ambiente é muito positivo. Já conhecia o Manafá da formação, eu sou de Águeda e ele de Oliveira do Bairro e jogávamos um contra o outro. Dou-me muito bem com ele, com o Bruno Costa, o Fábio Vieira, o Pepe, que me dá muitos conselhos, o Otávio, o Marcano... Gosto de todos, tenho uma relação forte com todos. Não consigo especificar só um porque somos um grupo muito forte e esse é um dos nossos segredos.