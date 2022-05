Fábio Cardoso, jogador do FC Porto

Defesa do FC Porto falou em exclusivo a O JOGO, terminada a primeira temporada no Dragão. A exigência máxima permitiu ao jogador melhorar em vários aspetos táticos e físicos.

Na época de estreia pelo FC Porto, seria difícil pedir melhor do que a conquista do campeonato e da Taça de Portugal. Fábio Cardoso ficou de sorriso cheio mas sim, queria mais, como ser campeão invicto e ir mais longe na UEFA, embalado pela exigência do dragão que, conta, até o tornou mais rápido.