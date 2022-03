Fábio Cardoso, a "evolução" com Conceição e a Seleção: "Sou uma opção válida"

ENTREVISTA, PARTE II - Central do FC Porto em entrevista exclusiva a O JOGO.

Aos 27 anos, Fábio Cardoso já passou por vários clubes na carreira e trabalhou com inúmeros treinadores, mas há algo que só encontrou em Sérgio Conceição: "A vontade e a paixão que tem de ganhar e que transmite diariamente".

Uma resposta que vai ao encontro da ideia que tem sido transmitida por muitos jogadores do FC Porto quando questionados sobre o atual timoneiro. "Não é apenas nos jogos, mas em todos os treinos. Aliás, em todos os exercícios, nem que seja num simples exercício de passar a bola. O que o distingue é essa vontade e paixão para que tudo seja feito da forma mais perfeita possível", acrescenta para justificar. O central não esconde que tem beneficiado do trabalho de Conceição. "Tem permitido a minha evolução a cada treino, estou a gostar muito de trabalhar com ele", sublinha.