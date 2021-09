Apaixonado por concertos e fã de heavy metal: assim é o árbitro do FC Porto-Liverpool

Sergei Karasev, árbitro do FC Porto-Liverpool

Russo Sergei Karasev vai dirigir a receção ​​​​​​​do FC Porto aos "reds", na terça-feira.

Sergei Karasev é o nome do árbitro que irá dirigir o FC Porto-Liverpool, jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e agendado para as 20h00 de terça-feira. Mas quem é, afinal, o árbitro russo que já apitou um jogo dos dragões, frente ao Feyenoord, em outubro de 2019, que o emblema azul e branco perdeu por 2-0?

Pois bem, Karasev é um apaixonado por concertos, fã de hard rock e heavy metal... mas também do silêncio, minutos antes de cada jogo. A verdade é que a música alta pode ouvir-se a sair dos seus auscultadores mesmo em dias de jogos, mas pouco antes do pontapé de saída, o árbitro russo treina a sua atenção para os 90 minutos seguintes.

"Quando estou no campo, sinto que tenho um sentido de responsabilidade. É um sentimento que se fortaleceu ao longo dos anos, à medida que o meu nível como árbitro aumentou". Não é fácil ser árbitro", disse, em 2017, à FIFA.

"Para seres um árbitro de sucesso, é preciso seres sempre honesto contigo próprio. O mais importante é aprender com os erros e continuar a trabalhar", concluiu.

A paixão de Sergei Karasev pelo futebol despertou no Campeonato da Europa de 1988, quando assistiu a todos os jogos pela televisão, tendo ficado decidido a aderir a uma academia de futebol. Aos 16 anos, tentou a sua sorte e hoje orgulha-se de ser árbitro da FIFA e partilhar o campo com os melhores jogadores do mundo.