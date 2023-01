Extremo de 17 anos assina contrato com o FC Porto: "O meu sonho é jogar no Dragão"

Tiago Andrade brilhou na última época ao serviço dos sub-17. Agora está nos juniores.

O FC Porto anunciou esta terça-feira a assinatura de um contrato profissional com Tiago Andrade, jovem extremo de 17 anos. Na última época, deu nas vistas com 18 golos em 32 jogos pelos sub-17, competindo atualmente ao serviço dos juniores dos dragões.

"É um momento inesquecível para mim e o concretizar dos objetivos que eu tinha desde que cheguei ao FC Porto. Espero continuar aqui, ganhar muitos títulos e ajudar este clube. Faço um balanço positivo sobre a minha jornada aqui no FC Porto. Tenho vindo a melhorar, espero continuar a ajudar e a marcar a minha presença no máximo de jogos em que conseguir ajudar a minha equipa", afirmou, citado pelo site oficial do clube azul e branco.

O objetivo, esse, é claro. "O meu sonho é, sem dúvida, chegar à equipa principal do FC Porto e jogar no Estádio do Dragão. Não é só o meu sonho, mas também o de todos os que vestem esta camisola", vincou.